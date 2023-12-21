Москва, 21 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Западноевропейские страны никогда не отдадут Польше своё лидерство в Европейском союзе. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер.

Patrick Pleul/Global Look Press

Ранее заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О’Брайен заявил в интервью, что США видят в Польше будущего лидера Евросоюза, так как Варшава тратит больше других на оборону. Он отметил, что большая часть союзников США по НАТО тратит на оборонную промышленность только 2% ВВП, в то время как Польша намного больше.

Политолог выразил уверенность, что ни о каком реальном лидерстве Польши в ближайшей перспективе говорить не придётся.

«Ни о каком реальном лидерстве Польши в ЕС не может быть речи. Американцы просто считают, что Варшава очень важный партнёр, поэтому об этом говорят. Но западноевропейские страны никогда не признают лидерство Польши в союзе. Это для них принципиальный момент, и они не будут от него отходить даже при определённом давлении Вашингтона», — поделился Брутер.

К тому же значительный вес в ЕС приобретают те государства, которые помогают обогащать бюджет союза и становятся его главными донорами. И в их числе Германия и Швеция. Польша же, наоборот, гораздо больше получает из бюджета, а не вносит. Кроме того, по мнению политолога, не стоит говорить и руководящих должностях самого Евросоюза, а также в Еврокомиссии. Тем более что новый премьер-министр Польши Дональд Туск уже занимал пост председателя ЕК.

«Сейчас у Польши нет нового кандидата на эту должность. Поэтому говорить О’Брайен (о лидерстве Польши — прим. ред.) может всё, что угодно, но этого не будет», — добавил политолог.

Более того, эксперт считает, что подобное заявление заместитель американского госсекретаря сделал с определённой целью. Дело в том, что отношения американской администрации с прошлым польским премьером Матеушем Моравецким были более крепкими и надёжными, чем с пришедшим ему на смену Туском. И поэтому именно ему адресовано данное хвалебное замечание.

«США в любом случае считают Польшу ключевым партнёром. Моравецкий для них более удобен, чем Туск, поэтому и появляются такие заявления, чтобы установить с ним также особые отношения. Думаю, тут будут определённые проблемы», — поделился Брутер.

Он также заметил, что 2024 год будет в целом достаточно переменчивым для сотрудничества США и Польши, поскольку Варшава только определилась с новым правительством, решения которого могут значительно отличаться от политики Моравецкого. А в США только грядёт смена власти — впереди выборы американского президента. Исходя из этого, невозможно делать ставку на упрочение сотрудничества Вашингтона и Варшавы, считает политолог.

Как сообщало 13 декабря ИА Регнум, президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Дональда Туска. Новый премьер, выступая с программной речью к Сейму, подчеркнул, что будет добиваться восстановления авторитета республики в Евросоюзе.

До этого бывший премьер Моравецкий заявил, что Европейский союз должен отказаться от централизации, чтобы выжить. По его мнению, необходимо сократить число вопросов, курируемых ЕС, относящихся к национальным компетенциям. Польша может противодействовать «ошибочным решениям Еврокомиссии», утверждал Моравецкий.

Ещё в августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте», напомнил Шойгу.

В беседе с ИА Регнум историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отметил, что стратегическая цель Варшавы — сделать польскую армию второй по силе внутри НАТО. Воевать Варшава не собирается, но надеется, что сможет благодаря усилению вооружённых сил конкурировать за европейское лидерство, считает эксперт.