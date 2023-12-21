Москва, 21 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Причиной смерти племянника Иосифа Сталина Леонида Аллилуева, которому недавно исполнилось 94 года, стали проблемы с сердцем. Об этом сообщила 21 декабря ИА Регнум супруга покойного Галина.

ИА Регнум Леонид Аллилуев

Леонид Станиславович Аллилуев скончался накануне вечером в квартире на Котельнической набережной. Супруга рассказала, что 8 декабря они вдвоём отметили его день рождения, через две недели Аллилуев умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

Его мать, писательница Анна Аллилуева, приходилась родной сестрой второй жене советского генсека Надежде Аллилуевой. Сталин прожил с ней в браке с 1919 по 1932 год. Отцом Леонида был нарком внутренних дел Казахской ССР Станислав Реденс, его расстреляли за шпионаж в 1940 году.

Леонид Аллилуев участвовал в Великой Отечественной войне. Он окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «Гидротехника» и работал в институте «Гидропроект». При его участии спроектирован ряд гидростанций.

Ранее пенсионер несколько раз попадался на уловки мошенников, которые выманивали у него деньги. Первый такой случай произошёл в январе 2021 года. Тогда злоумышленники, представившись сотрудниками банка, узнали у ветерана коды и пароли от банковских карт и похитили с его счетов 2 млн рублей.

Через некоторое время Аллилуеву позвонил мужчина, назвавшийся следователем ОМВД. Он едва не выманил у ветерана ещё 3,4 млн рублей. Злоумышленник заявил, что оставшуюся у пенсионера наличность нужно передать на экспертизу, и прислал за деньгами женщину-курьера. Её задержали настоящие полицейские. Женщину осудили и приговорили к 3,5 года заключения, но на её сообщников выйти не удалось.

«Деньги эти я зарабатывал всю жизнь. Они люди опытные, заговорили нас», — рассказал тогда Леонид Станиславович изданию МК.RU.

В феврале 2022 года Леонид Аллилуев вновь обратился в полицию и рассказал, что лишился 16 млн рублей. Мошенники позвонили ему ещё осенью и, действуя якобы от имени Центробанка, предупредили о необходимости обновить банковский счёт в целях безопасности. После этого ветеран в течение месяца переводил им деньги.