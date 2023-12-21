Магас, 21 декабря, 2023, 13:55 — ИА Регнум. 12,7 млн долларов достиг объем экспорта сельскохозяйственной продукции Ингушетии в текущем году. Как отметили в пресс-службе главы и правительства Республики Ингушетия, это значительно превышает план региона на этот год, составлявший 1,6 млн долларов.

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, предприятия республики не только нацелены обеспечить необходимое импортозамещение, но и развивают торговлю с внешними партнерами. «Для этого есть хорошие перспективы в агропромышленном секторе, который мы активно развиваем», — сказал Калиматов.

Роль основного экспортера Ингушетии в сфере АПК взял на себя «Мукомольный комбинат» — ООО «Берс». Предприятие успешно сотрудничает с зарубежными странами — это такие государства дальнего и ближнего зарубежья, как Иран, Ирак, Грузия и Афганистан. Согласно результатам работы в текущем году, объем поставок муки собственного производства в этих направлениях составил порядка 24,7 тыс. тонн.

Глава республики также отметил роль реализации в Ингушетии нацпроектов, в рамках которых осуществляется внешнеэкономическая торговая деятельность. В частности, в сфере АПК в Ингушетии ведется реализация различных мероприятий двух нацпроектов — это «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и «Международная кооперация и экспорт».

По словам Махмуда-Али Калиматова, ежегодно в Ингушетии растут показатели производства не только у местных производителей, но и крупных инвесторов республики. «Надеемся в будущем расширить рынок экспортной торговли — и не только в сфере АПК, но и промышленности», — сказал глава региона, подчеркнув, что в промышленности Ингушетии сейчас тоже заметны положительные изменения, она «начала крепко становиться на ноги». «А нацпроекты нам эту задачу значительно упростили», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в Ингушетии был запланирован ввод в эксплуатацию более трех тысяч га мелиорируемых земель. На сегодняшний день поставленную задачу удалось полностью выполнить.