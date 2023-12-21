Москва, 21 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. США являются виновниками вооружённых конфликтов и смены режимов в ряде стран Африки. Об этом 21 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Djibo Issifou/Global Look Press

По его словам, основное негативное влияние на развитие обстановки в регионе оказывают политическая нестабильность и внутренние конфликты в странах Северной Африки и Сахаро-Сахельской зоны.

«Санкционная политика Вашингтона против России спровоцировала продовольственный кризис на Африканском континенте, который усиливает социальную напряжённость и недовольство общества правящими режимами», — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что это привело к эскалации внутренних вооружённых конфликтов и смене власти в нескольких странах. При этом деструктивное влияние также оказывает активность террористических и экстремистских организаций.

В этих условиях США и Европа занимаются шантажом африканских лидеров для достижения своих неоколониальных целей, добавил Герасимов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне. Они заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране. По их словам, результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али бен Бонго Ондимба помещён под домашний арест.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции. В ходе переворота генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.

Осенью 2022 года в Буркина-Фасо произошёл государственный переворот, совершённый группой военных. Президент страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба был отстранен от власти. По словам участников госпереворота, Дамиба потерял способность справляться с ухудшающейся ситуацией, касающейся кризиса в сфере безопасности и усиления боевиков. Новым главой Буркина-Фасо стал капитан Ибрагим Траоре.