Герасимов назвал США виновниками госпереворотов в странах Африки
Москва, 21 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. США являются виновниками вооружённых конфликтов и смены режимов в ряде стран Африки. Об этом 21 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, основное негативное влияние на развитие обстановки в регионе оказывают политическая нестабильность и внутренние конфликты в странах Северной Африки и Сахаро-Сахельской зоны.
«Санкционная политика Вашингтона против России спровоцировала продовольственный кризис на Африканском континенте, который усиливает социальную напряжённость и недовольство общества правящими режимами», — сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что это привело к эскалации внутренних вооружённых конфликтов и смене власти в нескольких странах. При этом деструктивное влияние также оказывает активность террористических и экстремистских организаций.
В этих условиях США и Европа занимаются шантажом африканских лидеров для достижения своих неоколониальных целей, добавил Герасимов.
Как сообщало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне. Они заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране. По их словам, результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али бен Бонго Ондимба помещён под домашний арест.
Переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции. В ходе переворота генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.
Осенью 2022 года в Буркина-Фасо произошёл государственный переворот, совершённый группой военных. Президент страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба был отстранен от власти. По словам участников госпереворота, Дамиба потерял способность справляться с ухудшающейся ситуацией, касающейся кризиса в сфере безопасности и усиления боевиков. Новым главой Буркина-Фасо стал капитан Ибрагим Траоре.