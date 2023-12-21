Москва, 21 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. За девять месяцев 2023 года объем инвестиций в столичную экономику составил почти 4 трлн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Вырос объем инвестиций в экономику Москвы — только за девять месяцев 2023 года он составил почти 4 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 6,6%», — сообщил мэр.

Сергей Собянин уточнил, что в производство машин и оборудования направлено 42,7% вложений, 27,2% — в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. На создание объектов интеллектуальной собственности ушло 14,4%, а на возведение жилых домов и помещений — 13,6%.

«Чтобы поддерживать благоприятный инвестиционный климат, постоянно создаем для бизнеса привлекательные условия, также разрабатываем меры системной и антикризисной поддержки. С марта прошлого года действует ряд новых преференций — льготная аренда земли, льготные кредиты и многое другое», — написал Сергей Собянин.