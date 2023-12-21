Москва, 21 декабря, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Сотрудник IT-компании F. A. C. C. T. Никита Кислицин, обвиняемый в хакерстве и вымогательстве, будет экстрадирован из Казахстана в Россию. Об этом сообщает 21 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ в Telegram-канале.

Анна Селина/ИЗВЕСТИЯ

«По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

Кислицин фигурирует в уголовных делах, возбуждённых по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (272 УК РФ) и по статье о вымогательстве (163 УК РФ). Ранее он руководил департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F. A. C. C. T. — российского подразделения Group-IB.

По данным следствия, в октябре 2022 года сотрудник IT-компании и его соучастники взломали сервер одной из коммерческих организаций. Хакеры, пригрозив распространением информации в публичных источниках, потребовали выплатить им 550 тыс. рублей в криптовалюте.

Кислицина задержали в аэропорту Алма-Аты в июне по запросу США, в том же месяце российская сторона запросила его выдачу. В России он был объявлен в федеральный розыск.

В Генпрокуратуре отметили, что добиться решения о выдаче обвиняемого удалось благодаря взаимодействию с компетентными органами Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года основателя компании по кибербезопасности Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам заключения за госизмену.