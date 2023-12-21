Москва, 21 декабря, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Правительство России не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявила 21 декабря на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно», — сказала она.

По словам Матвиенко, российские власти создали для бизнеса такие условия, что они, несмотря на сложности, смогли продолжать успешное развитие.

Глава Совфеда также добавила, что изменение шкалы НДФЛ тоже пока не рассматривается.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуме допустили ликвидацию всех индивидуальных предпринимателей к 2029 году. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил 30 ноября, что к этому времени закончится эксперимент со специальным налоговым режимом для самозанятых, в связи с чем положение нынешних ИП может измениться и им придётся выбирать какую-то другую форму налогообложения. По его мнению, как юридическая форма ИП было более актуально в 90-е годы.

В свою очередь председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин ранее раскритиковал налоговую политику Минфина. По его словам, постоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли оказывает большое влияние на деятельность нефтяных компаний, затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов.