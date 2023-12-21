Саратов, 21 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. У 15 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области с недомоганием и признаками инфекционного заболевания, выявлен грипп А, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 60 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень — Адлер, имеют признаки ОРВИ, в том числе у 15 подтверждён грипп А», — сообщил губернатор.

Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, им оказывают всю необходимую помощь, а сопровождающие взрослые находятся вместе с ними, добавил Бусаргин.

Дети пожаловались на недомогание

Утром 21 декабря Бусаргин сообщил, что дети, следовавшие через территорию региона на поезде Тюмень — Адлер, почувствовали себя плохо и сопровождавшие обратились за помощью.

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«Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребёнка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», — рассказал Бусаргин.

Речь идёт о большой группе детей из ЛНР, которые возвращались с отдыха в Тюменской области. В состав группы входили 125 детей, а также сопровождающие. После осмотра на станции Балашов детей и их сопровождающих доставили автобусами в инфекционную больницу Саратовской области для проверки.

На недомогание и температуру жаловались около 30 детей, рассказал губернатор. Для родителей несовершеннолетних организовали круглосуточную горячую линию.

Смерть школьницы

По информации РЕН ТВ, признаки инфекционного заболевания были выявлены у 38 детей. 29 из них находились в состоянии лёгкой степени тяжести, девять — в состоянии средней степени тяжести.

Telegram-канал «112» сообщил, что симптомы ОРВИ появились сразу у нескольких детей уже в дороге. По этим данным, когда поезд следовал через Пензенскую область, 12-летней школьнице стало плохо, девочка потеряла сознание и скончалась.

В Следственном комитете сообщили о начале проведения проверки и возбуждении уголовного дела по факту смерти ребёнка.

«На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребёнка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — заявили в СКР.

Госпитализировано 86 детей

В Минздраве, в свою очередь, сообщили, что с симптомами ОРВИ было госпитализировано 86 детей.

«Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё 38 детей и 11 взрослых сопровождающих без признаков инфекционных заболеваний временно размещены в провизорном блоке больницы. У всех пациентов взяты анализы, назначена противовирусная терапия», — отметили в ведомстве.

Семеро госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести, с температурой, остальные — в удовлетворительном состоянии, сообщили также в Минздраве.