Швейцария, 21 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» занял восьмое место в рейтинге команд по наибольшему среднему росту игроков. Об этом 21 декабря сообщил Международный центр спортивных исследований (CIES).

Павел Лисицын/РИА Новости

Отмечается, что эксперты провели исследование, в котором опирались на данные футболистов, выходивших на поле в текущем и предыдущем сезонах. Согласно этому исследованию, средний рост игроков «Урала» составил 186,3 см.

Лидером рейтинга стал венгерский клуб «Кечкемет» (187,13 см). Второе место занял немецкий «Хоффенхайм» (186,92). Замкнул тройку немецкий «Шальке» (186,83).

Наименьший рост игроков зафиксирован у японских команд «Саган Тосу» (174,18), «Альбирекс Ниигата» (175,01) и «Йокогама» (175,38).

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября «Урал» одержал победу над лидером чемпионата России «Краснодаром» со счётом 3:1. В настоящее время команда занимает 12-е место в турнирной таблице, на её счету 19 очков после 18 туров.