Москва, 21 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Среди снятых с поезда Тюмень — Адлер детей в тяжёлом состоянии на данный момент нет никого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения РФ.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ —7 из них в состоянии средней степени тяжести — с температурой, остальные — в удовлетворительном. Ранее в ходе движения поезда один ребенок погиб, проводятся необходимые экспертные мероприятия», — отметили в Минздраве.

Уточняется, что во временном блоке больницы разместили 38 детей и 11 взрослых без симптомов инфекционных заболеваний.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область, когда одному из 125 отдыхавших ранее в лагере детей потребовалась медицинская помощь. Группу ребят в сопровождении взрослых сняли с поезда в Саратове.

Дети возвращались из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких ребят появились симптомы ОРВИ. Когда поезд следовал через Пензенскую область, одной 12-летней школьнице стало плохо. Девочка потеряла сознание и скончалась.

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.