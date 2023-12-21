Стало известно о состоянии детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер
Минздрав РФ: детей в тяжёлом состоянии среди ехавших в поезде Тюмень — Адлер нет
Москва, 21 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Среди снятых с поезда Тюмень — Адлер детей в тяжёлом состоянии на данный момент нет никого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения РФ.
«86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ —7 из них в состоянии средней степени тяжести — с температурой, остальные — в удовлетворительном. Ранее в ходе движения поезда один ребенок погиб, проводятся необходимые экспертные мероприятия», — отметили в Минздраве.
Уточняется, что во временном блоке больницы разместили 38 детей и 11 взрослых без симптомов инфекционных заболеваний.
Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область, когда одному из 125 отдыхавших ранее в лагере детей потребовалась медицинская помощь. Группу ребят в сопровождении взрослых сняли с поезда в Саратове.
Дети возвращались из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких ребят появились симптомы ОРВИ. Когда поезд следовал через Пензенскую область, одной 12-летней школьнице стало плохо. Девочка потеряла сознание и скончалась.
Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.