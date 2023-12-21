Санкт-Петербург, 21 декабря, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Введение масочного режима в Санкт-Петербурге напомнило врачу общей практики и телеведущему Александру Мясникову давний анекдот. Об этом он написал 21 декабря в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Анекдот старый вспомнил: «Что сказал папа, когда упал с лестницы?» — «Мат пропускать?» — «Конечно!» — «Тогда ничего!"» — так прокомментировал врач решение о масочном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о введении с 20 декабря масочного режима при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий. Маски также предписано носить в стационарах и больницах.

В Роспотребнадзоре пояснили, что требование надевать маски связано с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний, при этом в городе масочный режим пока не вводится.