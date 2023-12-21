Санкт-Петербург, 21 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге двухмесячная девочка умерла из-за наркотиков, которые попали в её организм вместе с молоком матери. Об этом 21 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Экспертиза установила, что в крови, желудке и других органах двухмесячной девочки содержалось наркотическое средство метадон. Медики считают, что он мог попасть в организм ребенка при грудном вскармливании», — приводит телеканал слова собеседника.

Отмечается, что трагедия произошла 1 октября на Комендантском проспекте. Отец обнаружил ночью, что ребёнок не дышит, и вызвал скорую. Девочку увезли в больницу, но, несмотря на помощь медиков, она скончалась.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Семья состояла на учёте как неблагополучная.

Как сообщало ИА Регнум, во дворе многоквартирного дома в Калининграде нашли труп новорождённого. СК возбудил уголовное дело против матери младенца по статье о причинении смерти по неосторожности. Как выяснилось в ходе следствия, у 20-летней женщины на восьмом месяце беременности произошли преждевременные роды на фоне приёма наркотиков. Родив, она решила, что ребёнок умер, и бросила его во дворе дома. Экспертиза показала, что младенец умер от травм.