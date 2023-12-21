Москва, 21 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Главкома ВСУ Валерия Залужного ждёт политическое будущее в качестве лидера страны, если на Украине состоятся выборы президента в следующем году. К тому же у главкома есть преимущества над главой киевского режима Владимиром Зеленским. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился советник председателя Общественной палаты Крыма, политический консультант Денис Батурин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее украинское издание «Страна․ua» опубликовало материал, в котором местные политические аналитики отметили, что прослушивающее устройство, обнаруженное в одном из кабинетов Залужного, усиливает противостояние между ним и Зеленским. В статье прогнозировалось серьёзное политическое будущее главкома ВСУ.

Политолог Батурин счёл такой прогноз весьма вероятным. По его мнению, можно будет с уверенностью говорить о кандидатуре Залужного в качестве нового лидера Украины, если в стране объявят начало избирательной кампании.

«Ответом на то, есть ли у Залужного политическое будущее, станет факт проведения избирательной кампании на Украине. Судя по всему, Запад заинтересован в проведении выборов с целью демонстрации якобы существования на Украине демократии. Сейчас пока Залужный не является по сути политиком — у него нет ни партии, ни лозунгов. Но если его объявят кандидатом, то на него безусловно будут делать ставку», — поделился Батурин.

По мнению эксперта, именно ситуация с установкой прослушивающего устройства в кабинете главкома стала свидетельством того, что Залужного уже полноценно вовлекают в политику. Причём, доподлинно не известно и не выяснено, куда уходил сигнал из кабинета и кто собирался прослушивать Залужного, тем более что приборы не были подключены.

При этом об организации выборов на Украине в следующем году тоже пока сказать сложно, отмечает Батурин. С одной стороны, глава киевского режима чётко заявил, что этого не будет, пока страна находится в таком положении.

«Зеленский же не видит для себя возможности участвовать в этой избирательной кампании, потому что он её проиграет. Поэтому он призывает к дальнейшему противостоянию, боям. И Залужный на этом фоне выгладит более выигрышно и разумно, когда допускает переговоры и признаёт неудачи в действиях ВСУ», — отметил политолог.

Он обратил внимание, что Залужный уже обрёл ряд преимуществ перед Зеленским, в том числе благодаря своему резонансному интервью в ноябре этого года. Его риторика никак не позволяет полностью завершить конфликт, но отвечает интересам как западных элит, так и украинских граждан.

«У Залужного есть ряд больших преимуществ, среди которых его согласие с западными элитами на необходимость поставить конфликт на паузу, чтобы восстановить силы. И это обеспечивает интересы граждан. Впереди сложная зима, а энергетика Украины подорвана, её не успели полностью восстановить. К тому же продолжается мобилизация, которая украинцам не нужна. И вся эта ситуация делает Залужного достаточно привлекательной альтернативой Зеленскому, который твердит о необходимости продолжать боевые действия», — пояснил Батурин.

С другой стороны, по мнению эксперта, сегодня на Украине серьёзное будущее может быть у любого политика, которого начнут раскручивать лидеры США и Великобритании. И подтверждением этому служит сам глава киевского режима. Батурин отметил, что Зеленский стал лидером, не смотря на его актёрское прошлое и то, что его воспринимали как клоуна. К тому же во время избирательной кампании 2019 года многие видели будущим лидером экс-президента Петра Порошенко. Но, по мнению эксперта, победу одержал именно тот кандидат, который на тот момент больше остальных устраивал Запад.

Ранее в кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства. При этом утверждалось, что узнать, кто установил эту аппаратуру, невозможно, поскольку она состоит из неустановленных элементов. Кроме того, появились сведения, что такие же устройства оказались обнаружены у сотрудников Залужного.

Как сообщало ИА Регнум, может быть как минимум три варианта заказчиков установки прослушивающего устройства в кабинете Валерия Залужного и его помощников. Такой точкой зрения поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

20 декабря Зеленский на пресс-конференции по итогам года заявил, что у него рабочие отношения с главкомом ВСУ Валерием Залужным. При этом глава киевского режима переложил на главкома ответственность за происходящее на поле боя, заявив, что тот должен отвечать за результат вместе с Генштабом.

Британская газета The Financial Times 4 декабря отметила, что Залужный перестал появляться на публичных мероприятиях вместе с Зеленским. Журналисты заметили, что глава киевского режима посетил ряд областей рядом с линией фронта и встречался с различными генералами, но среди них не было главкома.

Как сообщало ИА Регнум, в СВР со ссылкой на слова руководителя ведомства Сергея Нарышкина сообщили, что возможными преемниками Зеленского могут оказаться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. Их кандидатуры рассматривает Евросоюз.