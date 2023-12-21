Москва, 21 декабря, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Российская сторона ведёт работу с авиационными властями Китая, чтобы авиакомпания «Россия» могла продолжать полёты в Пекин. Об этом сообщили 21 декабря журналистам в пресс-службе Минтранса РФ.

Виталий Невар/РИА Новости

В министерстве отметили, что решаются рабочие вопросы, связанные с аккредитацией воздушных судов.

В настоящее время у группы «Аэрофлот» достаточно аккредитованных авиавластями Китая самолётов, чтобы перевезти в Китай пассажиров, которые собирались лететь рейсами «России», указали в Минтрансе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот», отказали в приёме и обслуживании рейсов в пекинском аэропорту Дасин. Авиаперевозчик отменил с 18 по 21 декабря три рейса в Пекин из аэропортов Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Администрация пекинского аэропорта сообщила, что компания «Россия» не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны. «Россия» обратилась за помощью в Минтранс. В авиакомпании заверили, что скоро получат необходимые разрешения для полётов в Пекин.