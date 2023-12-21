Варшава, 21 декабря, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Украина не сможет справиться с российским военным потенциалом без помощи Запада, заявил польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet.

Diego Herrera/Global Look Press

«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», — заявил он.

По его мнению, ВСУ нужно не несколько десятков единиц военной техники, а несколько сотен, чтобы как-то справиться с ВС России.

Самол также подчеркнул, что будущее Украины будет крайне сложным в связи с проблемами дальнейшей поддержки Западом Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.

20 декабря американское издание Newsweek сообщило, что заявления киевского режима о превосходстве Вооружённых сил России и нехватке боеприпасов свидетельствуют о том, что Украина теряет уверенность.

Американский аналитический центр Responsible Statecraft сообщил, что киевскому режиму стоит смириться с потерей территории для урегулирования конфликта, как сделала Финляндия во время Советско-финской войны. Сегодня киевский режим остаётся непоколебимым в своих намерениях вернуть «утраченные территории, включая Крым», однако у ВСУ нет шансов этого сделать.