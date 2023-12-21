Москва, 21 декабря, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Россия ответит на конфискацию своих активов в Европе «симметрично», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации», — сказал министр.

Глава Минфина добавил, что у Москвы тоже достаточно активов, которые заморожены.

«Находятся и на счетах так называемых «С», это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно отмечала незаконность заморозки своих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.

Еврокомиссия утвердила предложения по использованию замороженных российских активов, но из-за отсутствия соответствующей законодательной базы не сможет использовать полученные от них доходы. Предложение предварительное и требует единогласного согласования со стороны Евросоюза.

ЕК долго искала правовые основания для отъёма российских активов. Европейский центробанк предупреждал о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов.

В сентябре государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные американскими властями у российских бизнесменов и предпринимателей, будут направлены на нужды Украины. Минфин США оценивает заблокированные активы РФ в $280 млрд.