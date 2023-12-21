В Москве скончался племянник Сталина Леонид Аллилуев
В Москве скончался племянник Сталина, 94-летний Леонид Аллилуев
Москва, 21 декабря, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев скончался в Москве в возрасте 94 лет. Об этом сообщила 21 декабря ИА Регнум супруга покойного.
ИА Регнум
Племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев с супругой
Пенсионера нашли мёртвым накануне вечером в квартире дома на Котельнической набережной. Следов насилия на теле не было, смерть, по предварительным данным, наступила по естественным причинам.
Леонид Аллилуев — старший сын писательницы Анны Алиллуевой, которая приходилась родной сестрой второй жене советского генсека Надежде Аллилуевой. Второй брак Сталина продлился с 1919 по 1932 год.
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