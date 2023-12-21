Москва, 21 декабря, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Сбор подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, который принял решение баллотироваться в 2024 году, начнётся с 23 декабря. Об этом сообщила сопредседатель штаба, главврач Марьяна Лысенко.

Михаил Климентьев/РИА Новости Действующий президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года

«С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей», — сказала Лысенко.

Она уточнила, что сбор продолжится до конца января.

Избирательный штаб Путина начал свою работу 20 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали актёр Владимир Машков, врач Марьяна Лысенко и спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога, уточняется в материале.

18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России в Центральную избирательную комиссию.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы российский лидер сообщил 8 декабря после соответствующей просьбы отца погибшего в ДНР Героя России Владимира Жоги Артёма. Тогда Жога после награждения медалями «Золотая Звезда» обратился к президенту с просьбой от жителей новых регионов, бойцов спецоперации и других граждан страны пойти на выборы.

16 декабря была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других сфер деятельности.

Как передавало ИА Регнум, Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, показал опрос, результаты которого опубликовал 15 декабря ВЦИОМ. 76% участников опроса в целом одобряют его деятельность на посту главы государства. По данным фонда «Общественное мнение», выдвижение Путина на новый президентский срок одобряют 70% граждан страны.

Кроме того, западные страны уже начали подготовку к провокациям на президентских выборах в России, но в Москве готовы к отражению атак, отмечала ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Российская избирательная система относится к числу самых передовых в мире по уровню прозрачности и степени организации контроля за ходом выборов, сказала Памфилова в сентябре 2023 года в ходе видеообращения к школьникам для занятий «Разговор о важном».

Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.