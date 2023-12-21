Люберцы, Московская область, 21 декабря, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Один из пострадавших из-за падения глыбы льда на территории военкомата в Люберцах скончался. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отмечается, что 34-летний Фёдор К. умер утром в реанимации, не приходя в сознание.

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Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Люберцах глыба льда упала с крыши на людей, которые стояли в очереди для постановки на воинский учёт.

Огромный пласт льда в доли секунды скатился вниз с кровли здания местного военкомата, никто даже отскочить не успел. Четверо пострадавших были госпитализированы с травмами головы.