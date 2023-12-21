Москва, 21 декабря, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Российские десантники овладели очередным опорным пунктом ВСУ на донецком направлении в результате штурма. Видео зачистки опорного пункта опубликовано 21 декабря в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кадр из видео

Штурмовики из состава Южной группировки войск продолжают улучшать положение по переднему краю на донецком направлении, отметили в ведомстве. Ивановские десантники к северо-западу от Артёмовска вскрыли огневые средства и пункты управления ВСУ с помощью средств воздушной разведки.

Артиллеристы подавили основные огневые средства противника и нарушили его систему управления. Расчёты FPV-дронов уничтожали вновь выявленные цели.

«Деморализовав противника, десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта», — отметили в Минобороны.

Украинские бойцы обратились в бегство, бросили раненых и убитых.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения ударными беспилотниками живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Сначала расчёт FPV-дрона точно поразил пикап ВСУ, уничтожив трёх боевиков. Второй дрон окончательно вывел из строя автомобиль противника, а третий поразил украинский автомобиль, спрятанный под деревом у здания.