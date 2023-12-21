Саратов, 21 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. У 15 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области, выявлен грипп А. Об этом 21 декабря сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Около 60 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень — Адлер, имеют признаки ОРВИ, в том числе у 15 подтверждён грипп А», — написал Бусаргин.

Он добавил, что состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, им оказывают необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область, когда одному из 125 отдыхавших ранее в лагере детей потребовалась медицинская помощь. Группу ребят в сопровождении взрослых сняли с поезда в Саратове.

Дети возвращались из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких ребят появились симптомы ОРВИ. Когда поезд следовал через Пензенскую область, одной 12-летней школьнице стало плохо. Девочка потеряла сознание и скончалась.

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.