Вашингтон, 21 декабря, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Шесть российских танкеров, которые перевозили суммарно около пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на сервис отслеживания судов

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, судно NS Century, принадлежащее «Совкомфлоту», 16 ноября остановилось к югу от Шри-Ланки, за последнюю неделю к нему присоединились ещё два танкера компании. Все три судна направляются в индийский порт Вадинар.

Ёще три танкера с российской нефтью направляющиеся в порт Парадип на восточном побережье Индии, не дошли до места назначения — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект», утверждает агентство.

Точная причина остановки танкеров неизвестна, пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, по данным Bloomberg, доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине.

За первые девять месяцев 2023 года российские и теневые владельцы флота перевезли более 70% российских нефтяных грузов, что позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены, заявило агентство.