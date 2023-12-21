Москва, 21 декабря, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В Москве в Гостином дворе начал свою работу избирательный штаб президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Kremlin Pool/Global Look Press

Отмечается, что среди первостепенных задач будет координация с региональными штабами, а также процесс обучения волонтёров сбора подписей. Работа будет проходить в круглосуточном режиме.

Сопредседателями штаба стали актёр Владимир Машков, врач Марьяна Лысенко и спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога, уточняется в материале.

Ранее, 18 декабря, Центризбирком РФ принял у Путина документы для выдвижения на выборах президента России.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Путин сообщил о намерении пойти на выборы после просьбы отца погибшего в ДНР Владимира Жоги Артёма. Тогда он после награждения медалями «Золотая Звезда» обратился к президенту с просьбой от жителей новых регионов, бойцов спецоперации и других россиян пойти на выборы в следующем году.

9 декабря в штабе «Народного фронта» собралась инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом. Её создали общественники и активисты сразу после того, как президент объявил о своём решении, в неё вошли представители всех профессий: учёные, военные, политики, а также врачи, учителя, артисты и спортсмены.

На следующий за этим день Центризбирком получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента.

16 декабря была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других областей. Среди них, в частности, Сергей Карякин, Джефф Монсон, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Владимир Машков, Валерией Гергиев, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Захар Прилепин, Леонид Рошаль, Артём Жога.