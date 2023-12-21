Киев, 21 декабря, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Украинские бойцы стали чаще страдать от психологических травм, они не могут справиться со стрессом на поле боя, сообщает 20 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам работающего с бойцами психотерапевта Олега Хуковского, люди могут находиться на фронте не более 45 дней, чтобы сохранять психическое здоровье. Но в текущей ситуации бойцы могут оставаться на передовой гораздо дольше этого критического периода.

«Меня мучают кошмары, и они изматывают меня. Когда у меня появляется время для отдыха, то я совсем не сплю», — пожаловался один из бойцов.

Многих украинцев мобилизовали, практически никак не подготовив к ожесточённым боям. Число бойцов, страдающих от стресса и ночных кошмаров, растёт, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам старше 18-ти и моложе 60 лет запрещено покидать Украину, пока действует режим военного положения.

Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек. По мнению обозревателей The Wall Street Journal, Украине нужно восстановить свою «потрёпанную армию». Бойцы ВСУ уверены, что без всеобщей мобилизации не обойтись.