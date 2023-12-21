Лондон, 21 декабря, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Осуждённый в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан обвинил американские власти в том, что они предали и бросили его, упустив несколько возможностей для обмена.

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС Гражданин США Пол Уилан

«Я знаю, что США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Они ходят по кругу, словно бросая в стену спагетти, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет!» — сказал Уилан в интервью Би-би-си.

По его словам, всё происходящее является серьёзным предательством со стороны Вашингтона, который его, по сути, бросил, а все обещания оказались пустыми.

Он добавил, что после каждого задержания граждан США в России его случай отодвигается в очереди всё дальше.

По мнению Уилана, администрация Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают ситуацию с обменом граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича публично. Так он прокомментировал высказывания официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера о том, что США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену заключённых, однако Москва его якобы отвергла.

Уилана осудили в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в сделку по обмену с участием Бута, осуждённого на 25 лет по обвинению в торговле оружием. В декабре 2022 года Бута, который провёл 14 лет в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.