Тунис, 21 декабря, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит со своим коллегой в Тунисе разные вопросы, включая ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Туниса Набиль Аммар в разговоре с «РИА Новости».

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар

«Я в последнее время дважды посещал Россию. Участвовал в Российско-Африканском саммите в Санкт-Петербург и также посещал с визитом Москву <…> Мы очень рады его визиту [Лаврова]», — сказал Аммар.

Он также отметил, что оба эти визита сыграли важную роль в укреплении отношений между Тунисом и РФ. Аммар выразил надежду, что визит Лаврова в Тунис увеличит «поддержку этим отношениям».

Набиль Аммар добавил, что в ходе встречи министры обсудят ситуацию в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря вечером Лавров прибыл в Тунис. Российскую делегацию с букетом цветов встретили вечером 20 декабря в аэропорту столицы страны. В Тунисе у Лаврова запланированы двусторонние контакты.

Перед этим глава МИД РФ посетил Марокко, где принял участие в заседании российско-арабского форума сотрудничества. Там Лавров провёл переговоры с коллегами из Марокко Насером Буритой и Египта Самехом Шукри.