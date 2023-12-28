Москва, 28 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Федеральный девелопер группа «Аквилон» получил разрешение на строительство многофункционального комплекса «Аквилон SIGNAL» по адресу Сигнальный проезд, вл. 12. В проекте запланированы четыре стильные башни на 1 699 апартаментов и и т.ч. с собственными террасами. В зданиях также разместятся подземный паркинг, сити-боксы и коммерческие помещения формата street-retail. Архитектурную концепцию разработало бюро APEX.

Пресс-служба Группы «Аквилон» Москва. «Аквилон SIGNAL»

По словам генерального директора группы «Аквилон» Москва Дмитрия Рогатых, «Аквилон SIGNAL» — это, в первую очередь, доходный продукт. Представитель компании уверен, что финансовая модель апарт-проектов, как отели с сервисом, или комплексы с апартаментами, которые собственники сами могут сдавать в аренду, вполне конкурирует с экономикой банковских вкладов. «Более того, депозиты в случае непредвиденных обстоятельств могут просто сгореть, а вот у владельцев недвижимости всегда остается на руках ликвидный актив», — отметил Дмитрий Рогатых.

Пресс-служба Группы «Аквилон» Москва. «Аквилон SIGNAL»

«Аквилон SIGNAL» расположится на площадке в 1,4 га. Комплекс войдет в состав территории транспортно-пересадочного узла «Владыкино». Одноименные станции метро и МЦК находятся всего в пяти минутах ходьбы от проекта. В пешей доступности также Главный ботанический сад РАН и парк «Отрада» в долине реки Лихоборки. Из окон апартаментов будут открываться панорамные виды на Ботанический сад, Останкинскую телебашню и другие знаковые локации Москвы.

В корпусах 1 и 2 запроектирован 941 лот с отделкой white box для постоянного проживания. Комфорт и безопасность в режиме 24/7 будут обеспечивать консьерж-сервис и служба охраны.

Корпуса 3 и 4 будут представлять собой четырехзвездочный апарт-отель на 758 сервисных апартаментов под управлением профессионального гостиничного оператора с гарантированной программой доходности. В апартаментах будет выполнена чистовая отделка и установлена необходимая мебель. На первом этаже разместится гранд-лобби с комфортной зоной ожидания для работы и нетворкинга. Запланированы также коворкинг, бар, лаундж-зоны, фитнес-центр, зал с переговорными, ресторан и Wi-Fi на всей территории отеля.