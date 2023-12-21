Берлин, 21 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Недальновидная политика лидера киевского режима Владимира Зеленского привела к потере Украиной множества людей и части территории. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Украина потеряла двадцать процентов территории, а сотни тысяч людей погибли. Зеленский должен ответить за это», — написал Дотком.

По его мнению, Зеленский совершил роковую ошибку, когда отказался пойти на мирное соглашение с Москвой и понадеялся на США. Киевский лидер решил продолжить боевые действия с расчётом на «гарантированную» поддержку Вашингтона, но теперь она иссякла.

Ранее Дотком заявил, что победа России в конфликте неизбежна, причём за ней последует распад Евросоюза и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, Москва не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако украинские власти запретили их на законодательном уровне. В Кремле отмечали также, что никаких предпосылок к диалогу нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России. Президент Владимир Путин подчёркивал, что Россия не отказывалась от переговоров, но украинская сторона должна прямо сказать, что готова к ним.