Москва, 21 декабря, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Замаскированные позиции противника уничтожили на донецком направлении российские артиллеристы. Об этом сообщили 21 декабря в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства», — проинформировали в ведомстве.

Места расположения большого количества живой силы ВСУ выявила воздушная разведка. Артиллеристы после получения целеуказаний оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар. В результате было уничтожено несколько единиц лёгкой бронетехники ВСУ и скопление живой силы противника.

Кроме того, удар по замаскированным укреплённым полевым позициям ВСУ нанесли экипажи штурмовиков Су-25. Они поразили цели на донецком направлении неуправляемыми авиационными ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы Южной группировки войск, по данным Минобороны, завладели опорным пунктом ВСУ у города Артёмовска в ДНР. Украинские бойцы обратились в бегство, бросив своих раненых и убитых.