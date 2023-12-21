Брянск, 21 декабря, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в Брянской области, сообщил 21 декабря глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

РИА Новости

По его словам, ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о сбитом на подлёте к Белгороду беспилотнике. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Днём 19 декабря украинский беспилотник средствами ПВО был уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области. По сведениями мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений не было.