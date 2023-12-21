* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 декабря, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Екатерина Дунцова подала в Центризбирком России документы для участия в президентских выборах. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

STRINGER/ЕРА/ТАСС Екатерина Дунцова

Он уточнил, что 20 декабря Дунцова подала ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей. В ЦИК приняли все представленные документы, подтверждение об их приёме подписано.

«Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать», — сообщил «РИА Новости» Шевченко.

Журналист Екатерина Дунцова, в 2019–2022 годах являвшаяся депутатом Ржевской городской думы Тверской области, заявляла о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. СМИ, ссылаясь на политологов и экспертов, сообщали о её связях с проектами, аффилированными с беглым олигархом Ходорковским.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин десять лет назад помиловал экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского из человеческих соображений. От Ходорковского исходили определённые заверения, пояснил Песков, которые остались только на бумаге, что достаточно красноречиво его характеризует.