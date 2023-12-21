Самара, 21 декабря, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Семья из четырёх человек погибла в Самарской области из-за отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, сообщает 21 декабря следственное управление СК по региону в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Трагедия произошла в городе Отрадном. Трое взрослых и малолетний ребёнок погибли в квартире одного их домов. Обстоятельства произошедшего и причины гибели семьи устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть более двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В 2022 году власти Самарской области сообщали о сокращении числа смертей, связанных с отравлением угарным газом. За период с января по сентябрь погибли пять человек. Всего случаев отравлений было 43 против 126 в том же периоде прошлого года. Отмечалось, что отравления угарным газом происходят чаще в период отопительного сезона, когда люди реже проветривают помещения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Крыму четыре человека из одной семьи погибли в результате отравления угарным газом. Супруги с пятью детьми жили в частном доме. Погибли оба взрослых и двое детей восьми и 12 лет. Трое детей супругов в возрасте 20, 19 и 16 лет были госпитализированы.