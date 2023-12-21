В поезде Тюмень — Адлер умер ребёнок
«112»: в поезде Тюмень — Адлер, с которого сняли 125 детей, одна девочка умерла
Саратов, 21 декабря, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Почти 30 из 125 снятых в Саратове с поезда Тюмень — Адлер ребят пожаловались медикам на температуру, сообщил 21 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора. Около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.
Бусаргин добавил, что вместе с детьми находятся сопровождающие взрослые. Для родителей детей организована круглосуточная работа горячей линии.
По информации Telegram-канала «112», 125 детей возвращались из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких ребят появились симптомы ОРВИ. Когда поезд следовал через Пензенскую область, одной 12-летней школьнице стало плохо. Девочка потеряла сознание и скончалась.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область, когда одному из 125 отдыхавших ранее в лагере детей потребовалась медицинская помощь. Группу ребят в сопровождении взрослых сняли с поезда в Саратове.
Сотрудники Роспотребнадзора развернули на месте оперативную лабораторию. После осмотра медиками детей централизованно доставили в инфекционную больницу Саратовской области для проверки наличия каких-либо заболеваний, уточнил губернатор Роман Бусаргин.