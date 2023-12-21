Берлин, 21 декабря, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Председатель Военно-политического общества Германии, полковник Ральф Д. Тиле для издания Focus написал статью, в которой разобрал нынешнюю ситуацию в конфликте на Украине. В целом эксперт сделал заключение, что в киевской армии — истощение, а «Москва становится более уверенной в себе».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, по словам автора, ВСУ ежедневно лишаются по 800 человек, поэтому армия нуждается в пополнении. Для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тыс. солдат.

Также требуются новые силы для замены тех солдат, которые уже находятся на фронте.

Кроме того, по информации издания, ВСУ испытывают проблемы с боеприпасами, с западной военной техникой, которая выходит из строя. Такое развитие событий подрывает моральный дух — украинские солдаты должны экономить боеприпасы.

Украина ежедневно выпускает от 4 до 7 тыс. артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тыс. с российской стороны. Поставки на Украину застопорились. Моральный дух украинцев начинает давать трещину, считает эксперт.

«Путин демонстрирует твёрдость в своей стратегии истощения. Западу было бы разумно подвергнуть критике свою собственную стратегию — усилить Украину и ослабить Россию — на предмет её эффективности», — признал Ральф Д. Тиле.

Как сообщало ИА Регнум, российские десантники обнаружили украинские позиции, а также расположения пунктов управления и основных огневых орудий в результате воздушной разведки. Далее подключилась артиллерия, нарушив систему управления ВСУ.

Оставшиеся украинские цели разгромили расчёты FPV-дронов. Сразу с нескольких направлений десантники стремительно овладели позициями ВСУ, провели полную зачистку опорного пункта. Противник бросился в бегство, оставив своих раненых и тела убитых.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в провале ВСУ украинских политиков. По его словам, контрнаступление оказалось неудачным, потому что направление основного удара было раскрыто заранее.