Париж, 21 декабря, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Власти Израиля распорядились об эвакуации населения из отдельных районов южного города сектора Газа — Хан-Юниса. Об этом 20 декабря сообщило AgenceFrance-Presse (AFP) со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Правительство еврейского государства опубликовало карты, где отмечены подлежащие эвакуации новые районы анклава. Их площадь охватила примерно пятую часть города Хан-Юниса.

По сведениям Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в этих районах до начала боевых действий проживали более 110 тыс. человек. Здесь находятся 32 лагеря с размещёнными в них свыше 140 тыс. беженцев с северной части сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, в США разделяют жертвы среди мирного населения от ударов Израиля в секторе Газа и в украинско-российском конфликте, признал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, США не видели доказательств, что ЦАХАЛ целенаправленно уничтожала невинных людей. При этом он также заявил, что у России якобы такие цели и «в этом можно сравнить её с тактиками ХАМАС».

Гуманитарный кризис в секторе Газа стал худшим в мире, так как люди не могут покинуть этот палестинский анклав, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он добавил, что гуманитарная катастрофа в анклаве развивается и переходит в новую фазу. Основными причинами смертей и лишений становятся болезни и голод, причём число погибших от болезней может в несколько раз превысить число жертв авиаударов.