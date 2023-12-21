Москва, 21 декабря, 2023, 07:14 — ИА Регнум. На Западе распространяются утверждения о том, что соглашение между Россией и Фарерскими островами якобы угрожает Дании. Эти фейки направлены на разрушение отношений между Москвой и датской автономией, они являются частью западной кампании против РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России», — сказала дипломат.

В беседе с «РИА Новости» она напомнила, что основой многолетнего взаимодействия России с Фарерскими островами является соглашение от 1977 года. Документ был заключен между правительством СССР с одной стороны и правительством Дании и местными властями Фарерских островов — с другой.

В соответствии с соглашением ежегодно осуществляется распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах, при этом учитываются интересы обеих сторон, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства СССР и Фарерские острова подписали в 1977 году. Его ежегодно пересматривают, и в прошлом году его продлили, несмотря на возражения со стороны ЕС и Дании и призыв бывшего главы министерства иностранных дел Фарерских островов Ениса ав Рана прекратить любое сотрудничество с Россией.

В 2022 году правительство Фарерских островов разрешило России ежегодно вылавливать 75 тыс. тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Рыбные хозяйства Британии разочаровались из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией и призвали британские власти оказать давление на островное государство.

В октябре 2023 года в Росрыболовстве предложили ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий. Основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом, по данным официальной статистики, в период с 2018 по 2022 год объём ввозимой продукции снизился на 50,4% (со 144,1 тыс. тонн до 71,5 тыс. тонн). Импорт с Фарерских островов может быть замещён перераспределением части существующего экспорта на поставки на внутренний рынок, отметили в Росрыболовстве.