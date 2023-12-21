Новый, 666 день специальной военной операции на Украине ознаменован успехами российских войск под Артёмовском в Донецкой Народной Республике (ДНР), где штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск обратили в бегство силы противника. Тела раненных и убитых боевики бросили.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Обнаружить очередной опорный пункт, находящийся к северо-западу от города, а также расположения пунктов управления и основных огневых орудий десантникам помогла воздушная разведка, информирует 21 декабря Минобороны РФ. Далее подключилась артиллерия, нарушив систему управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а оставшиеся украинские цели разгромили расчёты FPV-дронов, уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские командные пункты и пехоту российские расчёты гаубиц Д-30 Западной группировки войск уничтожили под Купянском. Заместитель командира взвода с позывным Медведь рассказал, что расчёт, батарея или дивизион работают как семья.

Тем временем украинский военнопленный Владимир Штангрет заявил, что перед атакой в районе Временского выступа боевики ВСУ получили от командования наркотические средства. Со ссылкой на сослуживцев он пояснил, что наркотик притупляет страх и даёт уверенность в себе.

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