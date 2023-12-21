Киев, 21 декабря, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко испытал шок и разочарование, побывав на позициях киевской армии. По его заявлению в ходе выступления в Верховной раде, военные остро нуждаются в боеприпасах, беспилотниках и другом вооружении. Запись речи опубликована в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — возмутился Порошенко.

Бывший украинский лидер заявил, что нужно сделать всё возможное, чтобы ускорить получение от Запада военной помощи. При этом и государство должно наладить серийное производство на Украине.

Порошенко обратился к коллегам и призывом срочно принять меры, в частности обеспечить беспилотниками, наладить производство РЭБ, ускорить строительство фортификационных сооружений.

Также Порошенко сказал, что на складах обнаружены десятки тысяч FPV-дронов, в которых нуждаются украинцы.

«Это преступление, за которое должны быть наказаны», — призвал предприниматель, добавив, что «инвестировал 150 млн гривен в разработку новой технологии РЭБ».

Как сообщало ИА Регнум, боевикам ВСУ перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотические средства, подтвердил украинский военнопленный Владимир Штангрет.

Это делали для того, чтобы боевики не боялись миномётного обстрела, шли колоннами, в полный рост через открытое пространство.

В США сенаторы пока не согласовали сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине, вопрос сложный и работа над ним будет продолжена в январе 2024 года, заявил на брифинге лидер представителей Демократической партии в верхней палате Конгресса Чак Шумер.