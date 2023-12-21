Мелитополь, 21 декабря, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, который хорошо знаком с главой киевского режима Владимиром Зеленским, уверен, что тот будет до последнего пытаться сохранить связи с Западом, хвататься за любую возможность, но рано или поздно его всё равно «выкинут как использованную салфетку».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Губернатор пояснил, что Зеленский для западных игроков просто лишь инструмент, который всегда можно заменить.

«Зеленский — это как макияж на лице девушки. Сегодня один, завтра другой — какая разница, главное, чтобы нравилось. Он пойдёт на всё, что ему скажет Запад, но рано или поздно или он сделает ошибку, когда его просто сменят, как салфетку гигиеническую, или же спровоцируют эту ситуацию, или просто поменяют», — заявил Евгений Балицкий «РИА Новости».

Глава Запорожья уверен, что Запад относится к Зеленскому так же, как и к киевским солдатам — смена власти на Украине никак не повлияет на ситуацию на фронте. Использовать украинцев, а значит и русских на поле боя, будут до последнего, «сколько у них получится это сделать».

Как сообщало ИА Регнум, прослушка, найденная в кабинетах главкома ВСУ Валерия Залужного и его помощников, усугубит и без того обостренное противостояние между ним и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

19 декабря на пресс-конференции Зеленский обвинил в провале ВСУ украинских политиков. По его словам, контрнаступление оказалось неудачным, потому что направление основного удара было раскрыто заранее.