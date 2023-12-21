Донецк, 21 декабря, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Боевикам ВСУ перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотические средства, подтвердил украинский военнопленный Владимир Штангрет.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Перед выходом на позиции, перед боем выдавали какие-то наркотические вещества. Я толком не знаю, я не употреблял сам, <…> а товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и даёт уверенность в себе, добавляет мужества», — рассказал пленный в беседе с «РИА Новости».

По его словам, ранее он проходил обучение в Британии. В армию мужчину мобилизовали из Тернопольской области. Откуда начальство доставало наркотики, Штангрет якобы не знает, препараты бойцам приносил взводный.

Российский военнослужащий с позывным Пас, мобилизованный из ХМАО, рассказал, как при штурмах позиций ВСУ неоднократно находили на телах украинцев, а также в блиндажах и опорных пунктах наркотики и шприцы. За время контрнаступления ВСУ часто наблюдалось неадекватное поведение украинской живой силы в ходе боёв, это было похоже на действия под влиянием наркотических или психотропных препаратов, сказал Пас.

Боевики не боялись миномётного обстрела, они шли колоннами не пригибаясь, в полный рост через открытое пространство, добавил российский боец.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре украинский боевик Максим Коляда, взятый в плен на запорожском направлении, рассказал о большом количестве в его подразделении наркоманов с многолетним стажем употребления запрещённых веществ. Он утверждал, что у украинских военных возможностей найти наркотики немало, весь вопрос в коллективе и деньгах. Перед тем как попасть в плен, мужчина признался, что также принимал запрещённые препараты.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что наркозависимые военные в рядах ВСУ опасны для Украины. После употребления алкоголя и наркотиков у таких людей «сносит крышу», они начинают непонятно куда и во что стрелять. Их в рядах ВСУ очень много, сказал он.