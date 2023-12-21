Москва, 21 декабря, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Антироссийские санкции не оказали разрушительного действия на экономику РФ из-за эффекта «ловушки большой страны», суть которого изложила в своей работе руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН, кандидат экономических наук Дарья Ушкалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению автора, Россия довольно спокойно перенесла удар санкций из-за так называемой «ловушки большой страны».

Санкции против экспорта могут быть эффективны только в том случае, если они затрагивают крупнейшие его статьи, но если на рынках этих товаров страна является крупным игроком («большой страной»), то ограничение её поставок неминуемо приводит к росту мировых цен.

В этих условиях формальная эффективность санкций противоречит её стратегической эффективности, считает Дарья Ушкалова.

Так, по данным Банка России, за 2022 год экспорт России увеличился на 19,8% по сравнению с 2021 годом.

«С учётом рисков дальнейшего ужесточения санкций и прекращения импортных поставок ряда критически значимых товаров из недружественных стран, а также возможного сокращения объёмов «параллельного импорта» под угрозой вторичных санкций, необходимо форсирование процессов импортозамещения в рамках комплексной стратегии развития отечественной промышленности», — сделала вывод кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА Регнум, США расширили антироссийский санкционный список на четыре компании и один нефтетанкер.

Санкции введены против танкера для перевозки нефтепродуктов Sanar 15, который ходит под российским флагом.

Кроме того, под ограничения попали компании Covart Energy Limited и Bellatrix Energy Limited с регистрацией в Гонконге (Китай), а также две фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов — Voliton DMCC и Sun Ship Management D.

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.

Члены палаты представителей США обратились к советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану с призывом ввести масштабные санкции против энергосектора России.