Вашингтон, 21 декабря, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в силу своего политического партийного веса и связей вполне способен повлиять на конгрессменов-республиканцев в вопросе выделения Киеву нового пакета помощи. Об этом газете Politico заявил лидер представителей Демократической партии в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

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«Вопрос в том, поступят ли они правильно, даже зная, что Трамп атакует их отвратительным и порочным образом?» — сказал Шумер в интервью

Шумер предположил, что по меньшей мере пять республиканцев в Сенате проголосуют за сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства и охране границы США в обмен на выделение помощи Украине, 15 — будут точно против, на остальных может повлиять Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, сенаторы пока не согласовали сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине. Вопрос сложный, и работа над ним будет продолжена в январе 2024 года, заявлял Чак Шумер.

19 декабря в Госдепартаменте сообщили, что США не могут без решения конгрессменов продолжать оказывать помощь Украине. По запросу Белого дома на нужды Украины дополнительно требуется порядка $61 млрд. Республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.