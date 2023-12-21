На Украине взрыв прогремел в пригороде Николаева
«Зеркало недели»: на Украине взрыв прогремел в пригороде Николаева
Киев, 21 декабря, 2023, 04:11 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 21 декабря прогремел взрыв в Николаевской области. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
U.S. Navy
Взрыв
Уточняется, что взрыв раздался в пригороде Николаева. Других подробностей инцидента нет.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области с 02:00 по местному времени работают сирены воздушной тревоги.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 20 декабря взрывы были слышны в Черкасской области.
В воздушном пространстве Белгородской области силы ПВО 20 декабря ликвидировали украинский беспилотник.
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