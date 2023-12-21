Лондон, 21 декабря, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Бывшего председателя Центробанка Латвии Илмара Римшевича по решению суда лишили свободы сроком на шесть лет по обвинению в коррупции. Также его приговорили к конфискации активов, написала газета The Financial Times.

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Римшевич вину не признал и заявил о намерении обжаловать решение суда.

В 2018 году против экс-главы ЦБ Латвии возбудили уголовное дело по обвинению в получении взяток от руководства закрытого на данный момент латвийского банка Trasta komercbanka. По версии следствия, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил Римшевичу поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью €7,5 тысячи. В итоге Буймистер дал показания против Римшевича и избежал уголовного преследования.

В Сети появилось фото с рыбалки, которое обернулось скандалом, поскольку экс-глава ЦБ имел доступ к конфиденциальной информации ЕС и НАТО. Римшевич утверждал, что фотография, на которой он стоит вместе с мужчиной, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, была сфабрикована. Российский институт находится под санкциями США. Бывший глава латвийского ЦБ заявил, что дважды был на Камчатке, но с Пильщиковым не знаком.

Римшевич возглавлял ЦБ Латвии с 2001 по 2019 год.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2018 года в Латвии разгорелся скандал, в центре которого оказался ABLB Bank и глава Центробанка Илмар Римшевич, который был арестован по обвинению в отмывании денег и вымогательстве взяток. Уже тогда министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола утверждала, что сложившаяся ситуация станет угрозой для репутации всей финансовой системы страны.

Глава минфина объявила, что Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT. Экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег.