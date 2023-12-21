Рязань, 21 декабря, 2023, 03:00 — ИА Регнум. В Рязани возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как скончался трёхлетний ребёнок. Следователи выясняют причину смерти мальчика, который проходил лечение в частной стоматологической клинике. Об этом сообщило следственное управление СК РФ в своём Telegram-канале.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По версии следствия, 16 декабря после хирургического лечения ребёнок в удовлетворительном состоянии ушёл с родителями из клиники.

Дома состояние ребенка ухудшилось, 18 декабря родители вызвали скорую помощь, но прибывший врач констатировал смерть мальчика.

Как сообщало ИА Регнум, в Свердловской области во время соревнований по боксу умер подросток. Инцидент произошёл 17 ноября на открытом первенстве по боксу Первоуральска.

На место вызвали бригаду скорой помощи, медики доставили школьника в больницу, однако спасти его не удалось, он скончался.

1 сентября 17-летний подросток потерял сознание и скончался во время тренировки по боксу в городе Видном в Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В конце октября десятиклассник внезапно впал в кому после занятий грэпплингом в Челябинской области. Несмотря на усилия врачей, школьник умер, не приходя в сознание. Вечером 25 октября подросток находился в секции смешанных единоборств на тренировке, где отрабатывались болевые и удушающие приемы грэпплинга, при этом ударная техника не отрабатывалась. По факту смерти подростка возбудили уголовное дело.