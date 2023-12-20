Мелитополь, 21 декабря, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Нет смысла вести с главой киевского режима Владимиром Зеленским какие-либо переговоры по причине того, что тот «не является самостоятельным субъектом». Так считает руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

По словам общественника, вести переговоры с оккупантом, который захватил постукраинское пространство, «бессмысленно и смешно».

«Зеленский не является самостоятельным субъектом для достижения каких-либо договоренностей и переговоров», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он добавил, что Зеленскому повезёт, если он попадёт в плен и под организованный Россией трибунал. Он сможет сохранить жизнь, в противном случае Запад расправится с таким «отыгранным и не нужным персонажем, который при этом слишком много знает».

Как сообщало ИА Регнум, вопрос переговоров с Россией сейчас «не актуален», заявил 19 декабря Зеленский. Потому как президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 19 декабря заявил, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что тема мирных переговоров с Украиной неактуальна, поскольку для таких переговоров нет предпосылок.

Для Зеленского важно постоянно подчеркивать, что он не пойдёт на переговоры с Россией, так как в противном случае Украина останется без западной помощи, считает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.