Москва, 21 декабря, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в ближайшее время получит весь пакет необходимых разрешений для полётов в Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Rossiya-airlines.com Самолеты авиакомпании «Россия»

Отмечается, что «Аэрофлот» также ведёт переговоры с Китаем о выполнении разовых рейсов до получения необходимых документов.

Пассажиров с отменённых рейсов перевозят самолёты авиакомпаний-партнёров. Доплачивать за перелёты ничего не надо.

Как сообщало ИА Регнум, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила несколько рейсов из аэропортов Красноярска, Иркутска и Владивостока в пекинский аэропорт Дасин, так как авиакомпания не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.

Полёты «России» в Пекин из Владивостока планировалось начать с 18 декабря, билеты начали продавать в ноябре.

Пока отменены три рейса: два из Владивостока — 18 и 20 декабря и ещё один из Красноярска — 19 декабря. Планируется отмена рейса из Иркутска 21 декабря, из Владивостока на 22 декабря.