Донецк, 21 декабря, 2023, 00:38 — ИА Регнум. В Донецке республиканский травматологический центр обстреляли украинские боевики. В результате ранения получили четыре человека, подтвердили 20 декабря в Минздраве ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«В результате обстрела травматологического центра ранены четыре человека, в том числе один из сотрудников», — уточнили в ведомстве.

Всем пострадавшим оказана вся необходимая помощь. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, раненый сотрудник республиканского травматологического центра находится в операционной. Всего в результате обстрела пострадало пять отделений медучреждения.

Предварительно, ВСУ стреляли по Киевскому районе Донецка из РСЗО «Град».

Прибывший на место происшествия замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий отметил бездействие множества стран на фоне регулярных атак на медиков. Мировое сообщество спокойно реагирует на преступления украинского режима. Плутницкий добавил, что в течение всего дня в ДНР пострадали шесть медработников.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря украинские военные нанесли удар с помощью дрона по больнице № 25 в Донецке. Боевики сбросили взрывное устройство на медучреждение, судя по всему, целясь в волонтёров, которые в это время подвезли к больнице воду. В этот раз из-за атаки ВСУ пострадал водитель скорой помощи. Дончане отметили, что в последние две недели ВСУ целенаправленно атакуют именно гражданских.

Утром 15 декабря украинская армия обстреляла автомобиль скорой помощи на трассе Алёшки — Раденск в Херсонской области. Бригада медиков направлялась для оказания помощи пострадавшим с минно-взрывными травмами. Сами врачи не пострадали в результате обстрела, однако автомобиль получил значительные повреждения.