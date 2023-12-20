Санкт-Петербург, 21 декабря, 2023, 00:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу второго фигуранта уголовного дела об избиении участника спецоперации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Лакашия, подозреваемого в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Суд ходатайство удовлетворил — Лакашия отправлен в СИЗО до 17 февраля.

Официально обвинения подозреваемым ещё не предъявили.

Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды.

Таким образом, подозреваемым может инкриминироваться несколько уголовных статей, в том числе и покушение на убийство, добавили следователи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее один из избивших участника спецоперации Виталия Павловского в Санкт-Петербурге из-за замечания о парковке Иракли Мунчава был взят под стражу до 17 февраля.

По версии следствия, подозреваемые 18 декабря умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм. Умысел, направленный на убийство потерпевшего, им не удалось довести до конца по независящим от них обстоятельствам — прохожие их спугнули.

Руководством ГСУСК России по Санкт-Петербургу представлен доклад по уголовному делу по статье «Покушение на убийство». Ранее возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Личности напавших на Виталия Павловского, инвалида и ветерана специальной военной операции, установлены.

Один из них — 33-летний Иракли Мунчава ранее привлекался к ответственности за драку. Другой — 31-летний Рустам Лакашия. Оба имеют регистрацию в России.

При обыске автомобиля подозреваемых было найдено травматическое оружие.

В ходе избиения выкрикивались националистические оскорбления. Нападавшие называли Павловского «русской свиньёй». На кадрах с камер наблюдения видно, что они пытались наносить удары по голове со стороны, которую Павловский не мог прикрыть из-за ампутированной руки. Удары наносились и по сохранившейся части руки.

Павловский, потеряв одну руку, решил пойти добровольцем на СВО, но ему долго отказывали из-за инвалидности. Отправиться на передовую ему удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Он служил в пехотной части, выполнял боевые задачи на херсонском направлении. В зоне СВО мужчина получил осколочное ранение в спину, но отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более тяжёлыми ранениями.