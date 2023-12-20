Вашингтон, 21 декабря, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что согласен с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что помощь Запада Украине играет ключевую роль в продолжении противостояния с российской армией.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

При этом Блинкен акцентировал, что согласен с Путиным лишь в этом.

«В одном и только одном я согласен с Путиным — постоянная поддержка США имеет решающее значение для того, чтобы дать возможность солдатам и гражданам Украины продолжать их борьбу», — сказал американский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина почти перестала производить что-либо и пытается сохранить остатки своей промышленности. Он также отметил, что Запад пока предоставляет всё необходимое Киеву «на халяву», однако это может рано или поздно закончиться. Путин предположил, что указанная западная помощь Украине постепенно иссякает.

Ранее Путин говорил, что ВСУ без поддержки Запада сможет продержаться не больше недели.

20 декабря лидер представителей Демократической партии в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что сенаторы пока не согласовали сделку, частью которой должно стать выделение новых средств Украине, и что работа над этим вопросом будет продолжена в январе 2024 года.